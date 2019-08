Finalmente è ufficiale: Farias al Lecce, una volata dal 7 giugno

Diego Farias è finalmente un nuovo giocatore del Lecce. Noi ne avevamo parlato il 7 giugno scorso, quando l’esterno non era mai stato al club salentino. Ora sono proprio i giallorossi a comunicare l’avvenuto trasferimento, in prestito con diritto di riscatto o obbligo in caso di salvezza, del brasiliano dal Cagliari: “L’U.S. Lecce comunica di aver acquisito, con la formula del prestito con diritto di opzione e obbligo di riscatto in caso di permanenza in Serie A, il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Diego Farias Da Sila dal Cagliari Calcio. L’attaccante brasiliano classe ’90 ha scelto il numero di maglia 17“.

Foto: twitter ufficiale US Lecce