Finalmente è ufficiale: De Ligt è della Juventus. Contratto fino al 2024

Dopo una trattativa durata oltre un mese, finalmente è arrivata l’ufficialità: Matthijs De Ligt è un nuovo giocatore della Juventus. Una trattativa che ha visto i bianconeri balzare in pole (notizia del De Telegraaf poi confermata), acquisendo un vantaggio poi incolmabile per le rivali. Una trattativa a vele spiegate, come vi abbiamo rivelato lo scorso 9 luglio. Ora è arrivata anche l’ufficialità: i campioni d’Italia si assicurano il difensore classe 1999 per cinque anni: ha firmato un contratto fino al 2024. Confermate le cifre: all’Ajax 75 milioni di euro più 10,5 di oneri accessori. Questo il comunicato: “Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto l’accordo con la società Amsterdamsche Football Club Ajax NV per l’acquisizione a titolo definitivo del diritto alle prestazioni sportive del calciatore Matthijs de Ligt a fronte di un corrispettivo di € 75 milioni pagabili in cinque esercizi oltre oneri accessori per € 10,5 milioni. Juventus ha sottoscritto con lo stesso calciatore un contratto di prestazione sportiva quinquennale fino al 30 giugno 2024”.

Foto Sito Ufficiale Juventus