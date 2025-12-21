Finale Supercoppa Napoli-Bologna. La Lega: “Il trofeo è un unicum”

21/12/2025 | 23:55:00

Il Napoli ed il Bologna si contenderanno a Riyadh l’EA SPORTS FC Supercup. L’edizione numero 38 della manifestazione metterà di fronte i Campioni d’Italia in carica e la vincitrice dell’ultima Coppa Italia che si daranno sicuramente battaglia per alzare al cielo il trofeo della Supercoppa italiana, che la Lega Serie A ha definito “un unicum nel panorama italiano essendo l`unico in argento, rispetto alla Coppa dello Scudetto e alla Coppa Italia, entrambe in oro”. La Supercoppa, invidiata all’estero per la sua bellezza ed eleganza, è realizzata da Iaco Group, presieduta da Alberto Iacovacci, azienda numero uno in Europa nella produzione dei più prestigiosi trofei sportivi, dal calcio allo sci passando per il ciclismo ed il padel. E’ eseguita a mano da maestri argentieri e prodotta in argento 100 con rifinitura in oro bianco platino ed è composta da una tazza in ottone con spessore di 1,2 millimetri, con otto nicchie contenenti rami di foglia d’alloro, e dall’alzata con lucidatura superficiale in metallo e argentatura galvanica con doratura di 24 carati all’interno. La Supercoppa è il trofeo più alto tra quelli messi in palio da Lega Serie A con i suoi 77 centimetri.