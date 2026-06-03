Finale playoff Serie C, Union Brescia-Ascoli alle 19 si riprende

03/06/2026 | 18:44:51

Dopo l’interruzione di ieri Union Brescia e Ascoli sono pronte a riprendere dal 61’. Gara che ricomincerà, da dove si era interrotta, con il punteggio di 1-1. Ecco le scelte dei due mister: Union Brescia (3-4-2-1): Gori; Balestrero, Silvestri, Rizzo, Armati, Mercati, Mallamo, Boci, Marras, Fogliata, Crespi. Allenatore: Corini.

ASCOLI (4-2-3-1): Vitale; Alagna, Curado, Rizzo, Guiebre, Damiani, Corradini, Silipo, Milanese, D’Uffizi, Chakir. Allenatore: Tomei.

Foto: Instagram Serie C