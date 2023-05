Finale Fiorentina-Inter: arbitrerà Irrati. Al VAR Mazzoleni

Sarà Massimiliano Irrati l’arbitro di Fiorentina-Inter, gara valida per la finale di Coppa Italia e in programma per mercoledì 24 maggio allo stadio Olimpico di Roma. Il fischietto della sezione di Pistoia sarà coadiuvato dagli assistenti Carbone e Lo Cicero e dal quarto uomo Fabbri, mentre al VAR ci saranno Mazzoleni e Marini.

FIORENTINA – INTER h. 21.00

IRRATI

CARBONE – LO CICERO

IV: FABBRI

VAR: MAZZOLENI

AVAR: MARINI

AA RIS.: RANGHETTI

Foto: sito AIA