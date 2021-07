Finale Europeo, vietati i maxischermi in tante città

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, per la finale dell’Europeo i sindaci, per prevenire assembramenti e possibili contagi, hanno deciso di adottare alcune restrizioni. A Milano, i tifosi difatti, potranno assistere alla finale solo sul divano di casa o in qualche locale. In caso di vittoria, il sindaco Sala ha predisposto maggiori controlli nella piazza del Duomo onde evitare ciò che è accaduto per i festeggiamenti dello Scudetto nerazzurro. Sulla stessa linea anche Torino, Venezia, Napoli e Palermo. Eccezioni invece per Roma, Firenze e Bologna: nella capitale confermati i due maxischermi ai Football Village di piazza del Popolo e dei Fori Imperiali. Nel capoluogo toscano, il sindaco Nardella non ha imposto divieti, dando libertà ai privati di organizzarsi ed in conseguenza, ai tifosi di poter seguire il match in caso di istallazione di maxischermi, ovviamente rispettando le norme anti-Covid. Nel bolognese confermati al momento i maxischermi, il Comune ha però emanato una serie di ordinanze mirate a garantire la sicurezza e a evitare eventuali festeggiamenti in piazza.

Foto: Napoli Twitter