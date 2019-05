Finale Europa League: le ultimissime sulle probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

Manca sempre meno alla tanto attesa finale di Europa League tra Chelsea e Arsenal, una sfida tutta inglese che promette grande spettacolo.

Ancora qualche dubbio di formazione per Maurizio Sarri, tecnico dei blues. 4-3-3 classico per l’ex allenatore del Napoli, con Kepa tra i pali e Christensen e David Luiz che giocheranno al centro della difesa. Sulle fasce spazio a Azpilicueta e Alonso. Con Kanté non al meglio, sarà probabilmente l’ex Inter Kovacic ad agire sulla linea mediana. Per quanto riguarda il reparto offensivo, vero e proprio ballottaggio tra Giroud e Higuain, con il francese che, al momento, pare in leggero vantaggio sul giocatore argentino.

Nessun dubbio relativo al reparto offensivo dell’Arsenal, invece, per il tecnico dei gunners, Unai Emery. Saranno infatti Lacazette e Aubameyang a formare il tandem d’attacco, con Ozil libero di agire alle loro spalle. Tra i pali, duello per una maglia da titolare tra Cech e Leno. Nel trio di difesa Mustafi pare al momento leggermente in vantaggio su Monreal. Sicuri del posto, invece, Koscielny e il greco Papastathopoulos. A centrocampo spazio a Maitland-Niles, Xhaka, Torreira e Kolasinac. Queste, di seguito, le probabili formazioni con le quali scenderanno in campo le due squadre:

CHELSEA (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Alonso; Kovacic, Jorginho, Barkley; Pedro, Giroud, E. Hazard. All. Sarri.

ARSENAL (3-4-1-2): Cech; Koscielny, Papastathopoulos, Mustafi; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Aubameyang, Lacazette. All. Emery.