Finale Europa League: le probabili formazioni di Villarreal-Manchester United

Domani sera, a Danzica alle ore 21.00, si giocherà la finale di Europa League tra Villarreal e Manchester United.

Per il Villarreal è la prima finale europea della sua storia, anche se Emery ha già conquistato il trofeo in tre occasioni con il Siviglia ed è alla quinta finale. Solskjaer cerca invece il suo primo titolo da quando è allenatore del Manchester United.

Emery per la finale dovrà fare a meno degli infortunati Foyth, Iborra e Chukwueze. L’unico grande dubbio per l’allenatore del Villarreal riguarda l’attacco, dove Paco Alcacer è leggermente favorito su Carlos Bacca per affiancare Gerard Moreno.

In casa United, Solskajer dovrebbe scegliere De Gea rispetto ad Henderson. In difesa non dovrebbe esserci Maguire, come annunciato anche da Solskajer in conferenza stampa. Out anche Martial.

Queste le probabili formazioni: