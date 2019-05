Finale Europa League: le probabili formazioni di Chelsea-Arsenal

Il countdown è quasi terminato: domani sarà Chelsea-Arsenal, attesissima finale di Europa League. I Blues di Sarri arrivano a questo atto conclusivo da imbattuti nelle quattordici partite finora giocate (11 vittorie e 3 pareggi): dopo avere dominato il gruppo L nella fase a gironi, il Chelsea ha successivamente eliminato Malmö, Dinamo Kiev, Slavia Praga e in semifinale l’Eintracht. Anche l’Arsenal ha vinto agevolmente il gruppo E, poi ai sedicesimi e agli ottavi di finale ha dovuto rimontare in casa dopo le sconfitte dell’andata con Bate Borisov e Rennes; nei quarti di finale e nelle semifinali i Gunners hanno eliminato Napoli e Valencia vincendo sia all’andata che al ritorno.

Passando alle probabili formazioni, Sarri potrebbe recuperare last minute Kanté, mentre farà a meno di Loftus-Cheek e Rudiger. Il modulo di gioco sarà il consueto 4-3-3 con Christensen che giocherà in mezzo alla difesa insieme a David Luiz. I terzini saranno Azpilicueta e uno tra Marcos Alonso ed Emerson, con il primo favorito. In attacco Higuain è in leggero vantaggio su Giroud, ai suoi lati agiranno Hazard e Pedro. Pochi dubbi, invece, per Emery che conferma il solito 3-4-1-2. Assenti Ramsey e Mkhitaryan, i tre centrali di difesa dovrebbero essere Koscielny, Sokratis e Monreal, con Maitland-Niles e Kolasinac sugli esterni. C’è un forte dubbio anche su quale sarà il portiere titolare: Cech, portiere di coppa fin qui sempre titolare in Europa League, ha annunciato il ritiro e l’anno prossimo secondo la stampa inglese diventerà direttore sportivo proprio del Chelsea, motivo per cui alla fine potrebbe giocare Leno. In mezzo al campo ci saranno Xhaka e Torreira, poi Ozil a supporto di Lacazette e Aubameyang.

CHELSEA-ARSENAL, LE PROBABILI FORMAZIONI

Chelsea (4-3-3): Kepa; Azpilicueta, Christensen, David Luiz, Marcos Alonso; Kovacic (Kanté), Jorginho, Barkley; Pedro, Higuain (Giroud), Hazard. All. Sarri.

Arsenal (3-4-1-2): Leno; Monreal, Koscielny, Sokratis; Maitland-Niles, Xhaka, Torreira, Kolasinac; Ozil; Lacazette, Aubameyang. All. Emery.

Foto: Twitter ufficiale Europa League