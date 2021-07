Finale Euro2020, a Wembley presenti anche Mattarella, Vezzali e Berrettini

Stando a quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sarà presente a Wembley per assistere alla finale tra Italia e Inghilterra. Il suo arrivo è previsto per le ore 17, con rientro previsto a Roma dopo il match. A suo seguito, una snellissima delegazione. Vista l’assenza del premier Mario Draghi, contrario alla fase finale presso lo stadio londinese, a rappresentare il Governo ci sarà Valentina Vezzali, sottosegretaria con delega allo Sport. Infine, ci sarà anche un altro ospite speciale: si tratta di Matteo Berrettini, che dopo la finale sul campo (incrociando le dita ndr) di Wimbledon contro Đoković, sarà a Wembley per sostenere gli Azzurri.

Foto: Twitter Mancini