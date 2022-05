Finale di Coppa Italia, si va verso il sold-out all’Olimpico. Sarà record di incasso per la competizione

Sarà una finale da record, quella di Coppa Italia tra Inter e Juventus, in programma mercoledì sera, 11 maggio, all’Olimpico di Roma.

Si va verso il sold-out dello stadio capitolino, con poche migliaia di biglietti ancora in vendita nelle tribune. Esaurite già le Curve e i settori dei Distinti.

Ad ogni modo, come riporta la Gazzetta dello Sport, sarà record di incasso per la competizione. Già superati i 4.1 milioni di euro di incasso per la vendita dei tagliandi, superando i 3.9 milioni del derby di ritorno tra Inter e Milan di poche settimane fa. La previsione è di avere circa 4.5 milioni di euro totali di incasso in caso di sold-out.

Foto: Sito Lega