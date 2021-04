Finale di Coppa Italia, possibile la presenza di oltre duemila persone

Anche il calcio verso una ripartenza in fattore pubblico, come riporta la Gazzetta dello Sport, torna a farsi strada l’ipotesi di poter vedere i tifosial Mapei Stadium in occasione della finale di Coppa Italia del 19 maggio. La sfida vedrà affrontarsi Juventus e Atalanta, e la FIGC chiederebbe una disponibilità per il 20% della capienza dello stadio, consentendo quindi l’ingresso a 4.700 persone. L’obiettivo – per il quale stanno lavorando il Dipartimento dello Sport e la sottosegretaria Vezzali – è tuttavia arrivare ad un minimo del 10%, con 2.300 persone presenti con una possibilità maggiore che il Governo dia l’ok. Si tratterebbe comunque di una deroga, dato che i decreti governativi prevedono un ritorno di massimo 1.000 persone negli impianti all’aperto, 500 al chiuso, ma soltanto in zona gialla e soltanto da inizio giugno. Nessun problema invece per gli Europei, che vedranno il 25% dello Stadio Olimpico di Roma aperto al pubblico.

Foto: Wikipedia