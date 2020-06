Finale di Coppa Italia: le ultimissime sulle probabili formazioni di Napoli-Juve

Tutto pronto per la finalissima di Coppa Italia. Napoli e Juve si contenderanno il primo trofeo stagionale nell’ultimo atto all’Olimpico di Roma, fischio d’inizio alle ore 21. Andiamo a dare uno sguardo alle probabili formazioni.

Gattuso deve fare i conti con l’assenza dello squalificato Ospina, al suo posto pronto Meret. In difesa, nel solito 4-3-3, spazio a Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly e Mario Rui (in vantaggio su Hysaj). A centrocampo confermato il terzetto composto da Fabian Ruiz, Demme e Zielinski. In attacco, Mertens al centro supportato da Callejon (leggermente favorito su Politano) e Insigne. Sarri sembra orientato a confermare quasi in blocco la formazione che ha pareggiato contro il Milan. Davanti a Buffon, al centro della difesa ci saranno Bonucci e De Ligt, con Danilo e Alex Sandro sulle fasce. Possibile novità a centrocampo dove Khedira contende una maglia a Pjanic: se giocasse il tedesco toccherebbe a Bentancur andare in cabina di regia con Matuidi confermato sul centrosinistra. In attacco, oltre agli intoccabili Cristiano Ronaldo e Dybala, è ballottaggio aperto tra Cuadrado e Douglas Costa, con il primo in leggero vantaggio.

NAPOLI-JUVE, PROBABILI FORMAZIONI:

Napoli (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian Ruiz, Demme, Zielinski; Callejon (Politano), Mertens, Insigne. All. Gattuso

Juve (4-3-3): Buffon; Danilo, De Ligt, Bonucci, Alex Sandro; Khedira (Pjanic), Bentancur, Matuidi; Cuadrado (Douglas Costa), Dybala, Cristiano Ronaldo. All. Sarri

