La Fiorentina si prepara alla finale di Conference, il programma della vigilia

La Fiorentina si prepara alla finale di Conference, questo il programma della vigilia diffuso con un comunicato ufficiale dalla società. Allenamento a Firenze, questa mattina (10.30), poi dopo pranzo, squadra in partenza per Praga.

Ecco il comunicato: «Sarà aperto ai media per un’ora». Alle 11, presso il centro sportivo dello Sparta Praga, si terrà invece l’allenamento di rifinitura del West Ham, anch’esso aperto un’ora per ai giornalisti . Alle ore 17:45, invece presso la sala stampa dell’Eden Arena di Praga, si terrà la conferenza stampa dell’allenatore del West Ham, Moyes, e di due calciatori, mentre alle 19.15, infine, sempre presso la sala stampa dell’Eden Arena , incontreranno i giornalisti Italiano e due calciatori della Fiorentina. Allora sarà tutto pronto per la finale di Conference.

Foto: Instagram Fiorentina