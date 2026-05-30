Finale di Champions League: attesa per PSG-Arsenal, si gioca alle 18

30/05/2026 | 10:04:42

Tutto pronto oggi alle 18 per l’ultimo atto di Champions League, PSG e Arsenal si sfidano per decretare chi sarà il nuovo padrone d’Europa. Entrambe le formazioni arrivano alla partita più importante dell’anno dopo due cammini netti: in Europa solo il Bayern Monaco ha dato grattacapi concreti all’undici parigino, che è pronto a bissare il successo della scorsa campagna europea, mentre in patria hanno faticato più del solito, ma alla fine hanno trionfato per l’ennesimo anno in campionato. Lato londinese, dopo la Premier vinta, scampando l’ennesimo incubo rimonta da parte del Manchester City di Pep Guardiola, i biancorossi sono ad un passo da scrivere la storia del club, con un trionfo che stasera li metterebbe di diritto nell’albo d’oro dei Gunners, centrando la prima coppa dalle grandi orecchie della loro storia. I protagonisti sono tuti pronti, dagli attacchi alle difese gli ingredienti per almeno 90’ di grande calcio ci sono tutti. A comandare le corazzate due allenatori spagnoli: Luis Enrique e Mikel Arteta, amanti del bel gioco, ma pragmatici nel sapersi adattare al momento del match, leader indiscussi dei due gruppi e pronti a prendere decisioni forti. L’allenatore dei transalpini parte con il vantaggio di chi questo tipo di gara l’ha già giocata e vinta più volte, mentre Arteta, cresciuto alla corte di un maestro come Guardiola, quest’anno sembra aver fatto un’ulteriore salto di qualità e proverà a mettere il sigillo su una cavalcata memorabile.

Foto: X UEFA