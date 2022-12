Finale da cardiopalma: Mbappé su rigore risponde nuovamente a Messi (3-3). Si va ai calci di rigore

Argentina e Francia, o la sfida tra Messi e Mbappé sarà decisa ai calci di rigori. Nel primo tempo c’è stata una sola squadra in campo: l’Argentina. La prima rete della partita arriva al minuto 23′: ingenuità di Dembelé su Di Maria, l’arbitro Marciniak non può far altro che assegnare il calcio di rigore. Dal dischetto si presenta Lionel Messi che con estrema freddezza spiazza Lloris e porta in vantaggio l’Argentina. L’Albiceleste è padrona del campo, la Francia è assente. E al 36′ arriva il raddoppio, dell’Albiceleste con Angel Di Maria, che chiude alla perfezione il contropiede lanciato da Messi e rifinito da MacAllister col preciso assist per il Fideo. Un primo tempo fin qui controllato dall’Argentina e una Francia assolutamente irriconoscibile. Deschamps prova a correre fin da subito ai ripari: fuori Dembelé (che non si era ripreso dall’errore) e Giroud, al loro posto Thuram e Kolo Muani. Una partita che sembrava volgere verso il termine con gli argentini in controllo della partita. Ma nel calcio niente è scritto, niente è scontato. E al 80′ la Francia accorcia le distanze con Kylian Mbappé su calcio di rigore guadagnato da Kolo Muani. Un gol che riaccende improvvisamente i Blues. E all’82’ il solito Mbappé triangola con Kolo Muani e con una sforbiciata da dentro l’area di rigore trova la rete del clamoroso 2-2. Battaglia negli ultimi minuti, entrambe le squadre cercano la zampata vincente, senza trovarla. Il rullino della gara non cambia nel primo tempo supplementare. La partita si accende sempre di più, emozioni in entrambe le aree. L’Argentina torna avanti, con tenacia e voglia di riprendersi il match. Al minuto 109′, è ancora Leo Messi a portare avanti i suoi contro la Francia dopo una conclusione di Lautaro respinta da Lloris. A 11 minuti dal termine dei tempi regolamentari, l’Argentina è avanti 3-2. Ma le emozioni in questa partita non sembrano finire mai e al 117′ viene assegnato un altro rigore ai Blues per un tocco di mano di Paredes: sul dischetto ancora Mbappé che non sbaglia e riporta il punteggio in parità. Kolo Muani sfiora il gol della vita, ma non inquadra lo specchio della porta. Poi sarà ancora Kolo Muani protagonista, ma Emiliano Martinez salva tutto.

Foto: FIFA World Cup Instagram