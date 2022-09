Fimmanò, legale della Salernitana: “Gol annullato alla Juve? Commentare una questione di centimetri non è nel nostro stile”

Il legale del club granata, Francesco Fimmanò, ha commentato a Radio Punto Nuovo il pareggio di 2-2 contro la Juventus. Oltre ad analizzare la partita, inevitabilmente, si è soffermato anche sulle polemiche finali. Queste le sue parole: “I risultati del campo vanno accettati. Ieri abbiamo assistito ad un grande spettacolo, punto. Il calcio italiano soffre di questo problema: siamo un settore legato allo spettacolo e non va dimenticato. A prescindere dal tifo, Juve-Salernitana è stato un evento straordinario per tutti. Per noi non è una sorpresa il risultato di Torino: sappiamo di cosa sia capace questa squadra. Abbiamo visto due squadre importanti, il momento di nervosismo finale ci sta e fa parte del gioco. Commentare poi la questione di centimetri Bonucci-Candreva non è nel nostro stile. Potrei dire che manca un rigore su Piatek ad inizio primo tempo, ma significherebbe mortificare lo spettacolo e la bellezza di questo sport. Gli episodi arbitrali fanno parte del calcio. I tifosi della Salernitana? Mi dispiace dei tanti vuoti visti ieri alla Juventus, eravamo quasi più i nostri”.

Foto: Salernitana Logo