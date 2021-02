Filippo Inzaghi: “Roma favorita ma abbiamo già sovvertito diversi pronostici”

Filippo Inzaghi, mister de Benevento, ha parlato in vista della gara con la Roma di domenica: “Iago Falque e Improta hanno avuto qualche acciacco e speriamo di recuperarli nei prossimi allenamenti Quanto a noi, siamo reduci da due ottime partite, sono convinto che col Bologna avremmo meritato di vincere. Sulla carta contro la Roma è la classica gara impossibile, ma abbiamo già sovvertito altri pronostici. Ionita trequartista? Vedremo, anche in base ai calciatori a disposizione. A centrocampo c’è grande concorrenza, vedrete che i cambi saranno determinanti”.

Sulla Roma: “Serve la partita perfetta, sperando che loro non siano al massimo. Apprezzo molto Fonseca, un ottimo allenatore. Roma e Lazio giocano il miglior calcio in Italia, davanti hanno un potenziale stratosferico e non possiamo sbagliare nulla. All’andata, però, per settanta minuti li abbiamo messi in grossa difficoltà e potevamo anche andare in vantaggio. Non vediamo l’ora di scendere in campo per vivere questa gara ricca di emozioni”.

Foto: Instagram personale