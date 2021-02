Filippo Inzaghi: “Io allenatore dell’Inter? La mia storia con il Milan è un qualcosa di indissolubile”

Filippo Inzaghi, allenatore del Benevento, è stato ospite a La Domenica Sportiva, dove ha parlato di diversi temi, tra questi quello di Conte, bandiera della Juve come calciatore, che ora allena l’Inter.

Ad una domanda, se gli venisse proposta la panchina nerazzurra, Inzaghi ha così risposto: “Per la mia storia al Milan, difficilmente potrà succedere una cosa simile. Perché quando fai questa professione devi sempre guardare avanti, ma la mia storia con il Milan è qualcosa di indissolubile, per quello che abbiamo vinto. Penso che sarà molto difficile. Alla Juve? Ho giocato nella Juve, quindi già sarebbe diverso. Come per Carlo Ancelotti, a cui credo manchi solo l’Inter top club italiani e ovviamente una sua squadra del cuore da giocatore, la Roma”.

Foto: Twitter Benevento