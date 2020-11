Filippo Inzaghi: “Con Vigorito chiacchierata tranquilla. Non c’è pressione”

Il Benevento viene da 3 sconfitte consecutive in campionato. Domani contro lo Spezia si giocherà una gara delicata per la salvezza. Il tecnico dei sanniti, Filippo Inzaghi, in conferenza stampa, ha parlato di un incontro con Vigorito e ha chiarito come sia stato un incontro di colloquio tranquillo e senza pressioni.

Queste le sue parole: “Colloquio con Vigorito? “Non è un grande novità, ci confrontiamo ogni settimana. Devo dire che non si sta creando un clima giusto attorno alla squadra: i tifosi hanno capito e ci stanno sostenendo, noto che qualcuno dimentica che siamo una neopromossa e che abbiamo ottenuto sei punti in due scontri diretti fondamentali. Il benevento non deve lottare per l’Europa League o altro, ma salvarci e siamo pianamente in corsa. Poi abbiamo perso con Inter, Napoli, Roma e l’ultima a Verona. Siamo andati in ritiro quella sera, ma non ho nulla da dire alla squadra. Ci conosciamo da un anno e mezzo e non c’era nessun confronto particolare da fare. È stato bello cenare col presidente e rivivere dei bei momenti in totale serenità. Non c’è nessun caso, siamo concentrati per la sfida con lo Spezia che sarà un’altra gara salvezza importantissima”.

Foto: Instagram personale