Filippo Inzaghi: “Agnelli si venne a complimentare da gran signore. Pirlo stia tranquillo”

Il tecnico del Benevento, Filippo Inzaghi, ha parlato a il Corriere della Sera dopo la vittoria sulla Juventus.

L’ex attaccante ha elogiato l’atteggiamento del presidente Agnelli che andò a complimentarsi con lui a fine partita: “Agnelli è venuto negli spogliatoi dopo la partita, voleva salutarmi e complimentarsi, è stato un gran signore. Dopo aver perso contro il Benevento magari hai voglia di andartene subito dallo stadio e non vedere nessuno, ma con grande piacere venne a trovarmi e gli fa grande onore”.

Su Pirlo e le critiche dopo questo ko: “E’ chiaro che quando sei su una panchina così importante, già pareggiare con squadre piccole è un passo falso, figurarsi perdere in casa. Ad Andrea gli dico di stare tranquillo, perché sono passato anche io da momenti difficili, il mio anno al Milan fu quasi tutto così, la pressione della grande piazza c’è. Da allenatore è completamente diverso che da giocatore”.

Sullo Scudetto: “L’Inter ha già vinto, ha troppo vantaggio. Il Milan sta facendo cose straordinarie ma non riuscirà ad insidiare i nerazzurri secondo me. onte ha fatto un grande lavoro e gli va dato atto, ma il Milan ha costruito una squadra giovane che con qualche innesto importante l’anno prossimo potrà lottare per il titolo”.

Sul futuro: “Penso solo a quello che dobbiamo vincere con il Benevento, poi parleremo. Ma qui sto benissimo. Dobbiamo centrare prima la salvezza, che è il nostro scudetto, poi parlerò di altro”. ù

Foto: Twitter Benevento