Filippo Inzaghi: “A Bergamo di solito si viene bombardati, oggi a Montipò non è andata così”

Filippo Inzaghi, tecnico del Benevento, ha parlato così ai microfoni di Sky Sport dopo il ko per 2-0 sul campo dell’Atalanta: “Noi dobbiamo pensare a vincere domenica contro il Crotone, dovremo vincere per forza. Le ultime due gare saranno decisive per la salvezza, stasera siamo stati in partita anche dopo l’inferiorità numerica: il coraggio non ci è mancato, dal punto di vista difensivo è stata una buona partita.

Quando si viene a Bergamo, di solito si finisce con l’essere bombardati: oggi a Montipò non è andata così, ha subito pochi tiri in porta oltre ai due gol”.

Foto: Instagram personale Inzaghi F.