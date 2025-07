Filipe Luis: “Neymar? È un privilegio per il calcio brasiliano”

17/07/2025 | 21:00:53

Neymar è tornato ed è stato subito decisivo per il Santos nella sfida contro il Flamengo. E l’attuale allenatore dei rubonegro, Filipe Luis, ha così parlato di O’Ney: “È un privilegio per il calcio brasiliano. L’ho visto in piena forma, impegnato anche in fase difensiva. Se sta bene fisicamente, è devastante. È un giocatore straordinario, un grande amico ed ex compagno di squadra. Ho un’amicizia molto forte con lui. È un giocatore decisivo, sempre capace di fare un’azione pericolosa ed efficace o di lasciare un compagno solo davanti alla porta”.

Foto: Instagram Neymar