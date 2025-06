Filipe Luis impressiona con il Botafogo. E se Simeone lasciasse l’Atletico…

21/06/2025 | 11:00:10

Mundo Deportivo elogia la crescita di Filipe Luis con il suo Botafogo, che sta ben figurando al Mondiale. L’esterno brasiliano ex Atletico e Chelsea sta svolgendo un gran lavoro al timone dei brasiliani, mostrando un calcio propositivo e moderno. Un percorso in panchina breve ma trionfale che ha reso Filipe uno degli allenatori di punta del momento e, come sottolinea il quotidiano spagnolo, un candidato ideale per la panchina dell’Atletico Madrid qualora Diego Simeone decidesse di andarsene la prossima stagione. Il brasiliano è molto stimato dal club biancorosso, non solo come professionista ma anche come persona. E l’attuale allenatore non ha mai nascosto il forte legame che lo unisce all’Atlético.

FOTO: Filipe Luis Instagram