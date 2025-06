Filipe Luís dopo la sconfitta contro il Bayern: “Abbiamo affrontato l’élite del calcio mondiale”

30/06/2025 | 08:11:14

Dopo il ko per 4-2 contro il Bayern Monaco negli ottavi di finale del Mondiale per Club, l’allenatore del Flamengo Filipe Luís ha riconosciuto la superiorità dei tedeschi, ma non ha mancato di sottolineare il valore e lo spirito dei suoi ragazzi. “Contro una squadra come il Bayern Monaco, ogni errore viene punito. La pressione che mettono è continua, sembrano attaccare con otto o dieci giocatori. Hanno meritato la vittoria, ma noi abbiamo dato tutto quello che avevamo.” Il tecnico brasiliano, ha ribadito quanto sia difficile colmare il divario con l’élite europea, ma ha anche difeso il valore del calcio sudamericano: “L’élite del calcio oggi resta in Europa, è la realtà. Giocatori come Vinícius Jr, se fossero rimasti in Sudamerica, sarebbero stati i migliori del mondo anche da qui. Ma è inevitabile che certi talenti volino verso l’Europa. Infine, ha parlato della forza mentale dei suoi: “Questa partita poteva cambiare le carriere dei miei ragazzi. Il calcio in Brasile è duro, ti abitui fin da giovane a convivere con pressioni enormi, selezioni continue, critiche. Questo ci rende forti, e in campo si è visto.”

FOTO: Filipe Luis Instagram