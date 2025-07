Filipe Luis contro Pedro: “Il suo atteggiamento ha rasentato il ridicolo”

13/07/2025 | 21:01:20

Filipe Luis contro Pedro in conferenza stampa. L’ex difensore dell’Atletico Madrid ha usato parole durissime nei confronti di Pedro, capocannoniere della squadra, escluso dalla lista dei convocati per il match contro il São Paulo valido per il Brasileirão, poi vinto dal ‘Mengão’: “Il comportamento e l’atteggiamento di Pedro questa settimana hanno rasentato il deplorevole. È stato ridicolo. Da tempo si allena male, ma negli ultimi giorni ha superato ogni limite, rompendo la nostra cultura del lavoro. Ha mancato di rispetto ai compagni. E questi atteggiamenti sono pericolosi, possono contagiare il gruppo. Per questo motivo non è stato convocato. Spero che si scusi con la squadra”.

foto: Instagram Pedro