Filipe Luis alla vigilia del PSG: “Non ci snatureremo, il DNA del Flamengo resta quello”

16/12/2025 | 21:20:51

Il tecnico del Flamengo, Filipe Luis, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della finale di Coppa Intercontinentale contro il PSG.

Queste le sue parole: “Ogni partita è diversa. Non giocheremo contro il Bayern (sfidato in estate al Mondiale per Club), ma contro il PSG, anche se l’intensità della loro pressione è simile. Allora avevamo un piano e non è bastato. Questa volta sarà un piano differente, senza rinunciare alla nostra identità. Il DNA del Flamengo resta lo stesso”.

L’allenatore ha poi sottolineato l’importanza dei dettagli in una finale: “In partite così bisogna commettere il minor numero possibile di errori”. E sui pericoli rappresentati dai francesi ha aggiunto: “Hanno giocatori giovani, rapidi, capaci di metterti in difficoltà. Noi difendiamo come squadra, sul pallone, cercando di togliere tempo ai loro uomini chiave, soprattutto a centrocampo”.

Non sono mancati gli elogi a Luis Enrique: «È un allenatore che non ha bisogno di presentazioni. Ha perso la sua stella principale ma ha costruito un gruppo solido e vincente, capace di conquistare la Champions League”.

Foto: X Flaengo