Filip Stankovic: “Il mio idolo era Julio Cesar, ho cercato di rubare il più possibile da Handanovic”

21/07/2026 | 20:11:38

Filip Stankovic ha parlato a Sky Sport: “Il mio idolo è stato Julio Cesar, poi mi sono ispirato a Samir Handanovic. Mi sono allenato con lui 2 o 3 anni, ho cercato di rubargli il più possibile, è stata una lezione importante, in campo e fuori. Grande professionista e persona, cura ogni dettaglio, cerco di essere come lui. Di cosa parlo con i miei fratelli? Non di calcio, di altro, viviamo di calcio, parliamo di cose nostre. Se andiamo d’accordo? Da piccolini non tanto, poi crescendo sì e siamo molto legati, questa unione è molto importante. Comandava il fratello grande, come sempre. È rimasto sempre così: grande, medio e poi piccolo”.

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