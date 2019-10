“Filadelfia sempre chiuso, Chiellini esempio e schifo in campo”: Mazzarri, è rottura con i tifosi del Torino

Momento difficile in casa Torino. Il club granata, dopo un buon avvio di campionato, sta stentando, stazionando a centro classifica. La vittoria manca da oltre un mese (2-1 contro il Milan) e, fra i tifosi, è esploso il malcontento. Nel mirino della critica, in particolare, sarebbe finito il tecnico Walter Mazzarri.

In un comunicato dei tifosi granata, ripreso nell’edizione odierna di Tuttosport, si contesterebbe al trainer livornese lo “schifo in classifica ed in campo” ma non solo. Poco gradito, poi, il fatto che spesso il Filadelfia sia chiuso al pubblico durante le sedute d’allenamento della Prima Squadra. E, a completare l’opera, le recenti parole di Mazzarri che avrebbe indicato nello juventino Chiellini un esempio da seguire per Belotti e soci.

Foto: Torino Twitter