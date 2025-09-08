Figo: “Valverde è un giocatore di qualità. Al Real prenderei un calciatore del Barcellona”

08/09/2025 | 17:15:32

Luis Figo, leggenda del calcio con un passato al Real Madrid e al Barcellona, ha parlato a margine dell’evento organizzato da Betfair, incentrato sui trasferimenti e grandi colpi storici di mercato, di due pedine fondamentali delle già citate squadre: “Se si potesse prendere qualcuno del Barça per il Real Madrid, sarebbe Pedri“. L’ex fuoriclasse portoghese ha indicato anche Valverde, dalla parte opposta, come giocatore di qualità. Figo ha spiegato che sono entrambi calciatori “sicuri e importanti nelle loro squadre”.

Foto: Instagram Figo