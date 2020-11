Figo sta con Messi: “Quando vuoi andare via, niente ti fa cambiare idea”

Luis Figo sa cosa significa lasciare il Barcellona. L’ex giocatore ha commentato il caso Messi a Marca: “Ho assistito al caso Messi e al suo tentativo di andarsene dal Barcellona in estate esattamente come ha fatto qualsiasi tifoso di calcio: con sorpresa e con parecchie aspettative per cosa sarebbe accaduto. Certamente Messi avrà avuto i suoi motivi e le sue ragioni per prendere una decisione del genere, ma non so cosa sia accaduto in precedenza. Ogni squadra vorrebbe avere un calciatore come Messi, ma ovviamente dipende da fattori come la situazione finanziaria del club, da quanto costerebbe il suo ingaggio, dalla volontà del calciatore. Ma generalmente nella vita quando non vuoi più stare da qualche parte non c’è niente al mondo che possa farti cambiare idea”.

Foto: sport.es