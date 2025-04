Figo: “L’Inter può fare il Triplete. Cin il Barcellona bella sfida”

Luis Figo, ex centrocampista dell’Inter, ha partecipato oggi a Madrid alla 25ª edizione dei Premi Laureus, soffermandosi su diversi temi.

Queste le sue parole: “Secondo me il Paris Saint-Germain, che ha una buona continuità nei risultati e una forma fisica eccellente. Ma è difficile dirlo con certezza, non me la sento di fare un pronostico definitivo sulla vincitrice della Champions League quest’anno”.

Come vede la partita tra Inter e Barça in semifinale?

“Sono due squadre con stili diversi. Però l’Inter non è solo difesa, chi lo pensa si sbaglia. L’Inter quest’anno può vincere anche il Triplete. Quella di mister Inzaghi è una squadra solida in difesa – pochi gol subiti in Champions – ma ha anche giocatori capaci di fare la differenza. Quindi bisogna fare un’analisi più completa, non limitarsi a dire che è solo una squadra difensiva”.

Foto: Instagram personale