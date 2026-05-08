Figo: “La rissa tra Tchouaméni e Valverde? Quanto accaduto non può essere considerato normale”

08/05/2026 | 11:53:42

L’ex calciatore del Barcellona e del Real Madrid, Luis Figo, ha parlato della situazione all’interno dello spogliatoio del Real durante un evento a Barcellona. Queste le sue parole:

“Il Real Madrid ha rilasciato un comunicato; io non faccio parte del club. Credo che, teoricamente, quanto accaduto non possa essere considerato normale perché non dovrebbe succedere in un ambiente di squadra. Non sarà l’ultima volta, né la prima, che accade qualcosa del genere. Penso che situazioni simili possano verificarsi in uno spogliatoio perché in quel contesto la frustrazione e la foga del momento spesso portano ad avere un atteggiamento anomalo, ma non sarà l’ultima volta in uno spogliatoio di calcio. Logicamente, non dovrebbe succedere. L’ho vissuto in prima persona, ecco perché dico che non sarà l’ultima volta, né la prima, e gestire trenta persone non è facile, e si fanno cose che non si dovrebbero fare”.

Foto: Instagram Figo