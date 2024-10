Figo: “La forza dell’Inter sotto gli occhi di tutti, ma attenzione a Napoli e Juventus”

Luis Figo è stato intervistato da La Gazzetta dello Sport, dove ha parlato di Pallone d’Oro e e dei principali pretendenti al titolo in Serie A.

Si ricorda quando ha vinto lei il Pallone d’Oro?: “Certo, come dimenticarlo. Il mio è stato un trofeo alla carriera, non per quanto fatto in un anno specifico. E sono stato fortunato ad avere questa opportunità di poterlo vincere”.