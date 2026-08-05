FIGC, Zola nuovo coordinatore delle giovanili. Malagò: “Io e Ranieri lo abbiamo fortemente voluto”

05/08/2026 | 14:28:01

Con una telefonata all’ANSA, il presidente della FIGC Giovanni Malagò ha annunciato l’innesto di Gianfranco Zola come coordinatore dei progetti delle attività giovanili: “Io e Ranieri l’abbiamo fortemente voluto condividendone la scelta col presidente della Lega Pro, Matteo Marani, di cui Zola continuerà a essere vicepresidente vicario. Il carisma di Zola, la sua preparazione e il suo impegno verso i giovani mostrato in questi anni in Lega Pro rappresentano la base migliore per costruire il nostro futuro”.

Foto: X Birmingham