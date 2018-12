FIGC, un minuto di silenzio su tutti i campi per onorare la memoria di Radice

In occasione delle gare di Serie A, Serie B e Serie C previste nel week end la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per onorare la memoria di Gigi Radice, scomparso oggi a 83 anni. Lo rende noto la stessa Federcalcio attraverso i propri canali di comunicazione.

Foto: Wikipedia