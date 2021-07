Figc, la risposta di Gravina al Prefetto di Roma: “Federazione sempre responsabile e rispettosa. Scelta del bus condivisa con le istituzioni”

Dopo l’accusa del Prefetto per quanto riguarda i festeggiamenti non autorizzati sul bus scoperto da parte dell’Italia, arriva la risposta della Figc, con il presidente Gabriele Gravina. Ecco la nota:

“Non è nostra intenzione alimentare ulteriori polemiche, perché non vogliamo trasformare un momento di gioia nazionale in un argomento di divisione. La Federazione è sempre stata responsabile, ma soprattutto rispettosa delle istituzioni e dei tifosi italiani. All’arrivo davanti Palazzo Chigi abbiamo reiterato la richiesta, condivisa dalle istituzioni, per un breve tragitto con il bus scoperto”.

FIGC su Twitter: “#Festeggiamenti #Euro2020, Gravina: “#FIGC responsabile e rispettosa di istituzioni e #tifosi” https://t.co/LDUPQoQni3 https://t.co/zU0JMVtEaK” / Twitter

Foto: Twitter Figc