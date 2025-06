FIGC, posticipate le date dei riscatti (e controriscatti) dei calciatori di Sampdoria e Salernitana

13/06/2025 | 17:23:33

Con una nota ufficiale la FIGC ha posticipato le date per i riscatti, e gli eventuali contro riscatti, dei giocatori tesserati da Sampdoria e Salernitana. Le due squadre infatti devono ancora giocare i play out di Serie B – programmati per il 15 e 20 giugno – e dunque non conoscono ancora la serie d’appartenenza per la prossima stagione. Per questo avranno tempo dal 22 al 27 giugno per queste operazioni. Di seguito il comunicato:

Il Presidente Federale

− visto il Comunicato Ufficiale della Lega Nazionale Professionisti Serie B n. 226 dell’11 giugno 2025 con cui è stato definito il programma delle gare di play-out della stagione sportiva 2024/2025;

− preso atto della richiesta, avanzata dalle società che disputeranno le gare di play-out per la permanenza nel Campionato di Serie B 2025/2026, di differimento dei termini relativi all’esercizio dei diritti di opzione e di controopzione previsti al punto 3. dei Comunicati Ufficiali nn. 212/A del 21 marzo 2025 e 263/A del 30 aprile 2025 all’esito della conclusione delle gare di play-out di Serie B della stagione sportiva 2024/2025;

− ritenuta condivisibile la richiesta presentata dalle suddette società, anche al fine di consentire una migliore programmazione delle attività per le società e per i tesserati;

− ravvisata l’urgenza di provvedere al differimento dei termini di cui sopra;

− acquisito il parere favorevole delle Leghe professionistiche;

− visto l’art. 24, comma 3 dello Statuto federale;

− sentiti i Vice Presidenti Federali

delibera

di modificare il punto 3. dei Comunicati Ufficiali nn. 212/A del 21 marzo 2025 e 263/A del 30 aprile 2025, differendo i periodi relativi all’esercizio dei diritti di opzione e controopzione, secondo quanto indicato nell’allegato A).

Il presente provvedimento sarà sottoposto a ratifica del Consiglio Federale nella prima riunione utile.

3. Opzioni e controopzioni – artt. 101, comma 6, 6 bis, e 103, comma 2, NOIF

L’esercizio dei diritti di opzione e controopzione previsti nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto annuali e nelle cessioni di contratto biennali (ove non sia previsto il diritto di controopzione) relativi alla stagione sportiva 2024/2025 e nelle cessioni di contratto biennali relative alla stagione sportiva 2023/2024 deve essere effettuato:

– dal 1° giugno 2025 al 4 giugno 2025 per le opzioni;

– dal 5 giugno 2025 al 8 giugno 2025 per le relative controopzioni;

– dal 22 giugno al 24 giugno 2025 per le opzioni;

– dal 25 giugno al 27 giugno 2025 per le relative controopzioni correlate esclusivamente alle opzioni esercitate dal 22 giugno al 24 giugno 2025.

L’esercizio del diritto di opzione e controopzione deve essere effettuato utilizzando l’apposito modulo digitale generato dal portale federale. A pena di nullità tale modulo deve essere depositato, attraverso la piattaforma telematica federale, nei predetti termini e, qualora la società controparte appartenga alla Lega Nazionale Dilettanti, dovrà essere allegata al deposito la prova di consegna della comunicazione inviata a mezzo PEC alla Società Dilettantistica e per conoscenza e al Dipartimento o Comitato.

Il visto di esecutività viene rilasciato soltanto dopo l’accertamento delle condizioni di cui alla presente normativa e a quella in essa richiamata.

Per gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 1° giugno 2025 al 8 giugno 2025 la data di decorrenza è stabilita nella data di deposito dei predetti esercizi, purché l’esercizio di detti diritti non interessi calciatori tesserati per società la cui competizione nazionale sia ancora in costanza di svolgimento. In tali casi l’esercizio di detti diritti decorrerà dal giorno successivo a quello di termine della competizione. Gli esercizi dei diritti di opzione e controopzione esercitati dal 22 giugno al 27 giugno 2025 avranno invece decorrenza dal 1° luglio 2025.

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

– dal 1° luglio 2025 al 1° settembre 2025 (ore 20.00).

I diritti di opzione previsti nelle cessioni di contratto temporanee biennali stipulate nella campagna trasferimenti della stagione sportiva 2024/2025, ove non sia previsto il diritto di controopzione, e nei trasferimenti e nelle cessioni di contratto temporanei stipulati nel primo periodo della campagna trasferimenti 2025/2026, ove non sia previsto il diritto di controopzione, possono essere esercitati:

– dal 2 gennaio 2026 al 2 febbraio 2026 (ore 20.00).

Foto: logo FIGC