Figc, nominati i nuovi organi di giustizia: entra Stefano Palazzi. Fuori Sandulli

Nel corso dell’odierna riunione del Consiglio federale sono arrivate anche nuove nomine per quanto riguarda gli organi di Giustizia Sportiva a livello nazionale. Piero Sandulli non è più il Presidente della Corte d’Appello della FIGC. Al suo posto è stato nominato Mario Torsello.

Per la Lega Pro, invece, il nuovo giudice sportivo sarà Stefano Palazzi, ex Procuratore Federale della Figc protagonista durante Calciopoli e nel successivo scandalo sul Calcioscommesse nel 2011. “Su proposta del Presidente federale, il Consiglio federale ha nominato i seguenti organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio”, si legge nel comunicato della Figc. “Giudice Sportivo Lega Pro: Stefano Palazzi (Presidente Corte di Appello Militare di Napoli)”.

Di seguito il comunicato dei nuovi organi della Giustizia Sportiva a livello nazionale che entreranno in carica dal prossimo 1 luglio:

– Corte Federale d’Appello – Mario Torsello (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) I sezione; Salvatore Mezzacapo (Presidente di Sezione Tar del Lazio) II sezione; Mauro Mazzoni (Avvocato cassazionista) III sezione; Marco Lipari (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) IV sezione; Paolo Cirillo (Presidente Sezione del Consiglio di Stato) sezione consultiva

– Corte Sportiva d’Appello – Carmine Volpe (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato) I sezione; Pasquale Marino (Notaio) II sezione; Patrizio Leozappa (Avvocato cassazionista) III sezione

– Tribunale Federale Nazionale – Carlo Sica (Vice Avvocato Generale dello Stato) I sezione disciplinare; Gioacchino Tornatore (Presidente Sezione Corte Militare d’Appello di Roma) II sezione tesseramenti; Stanislao Chimenti (Avvocato cassazionista) III sezione vertenze economiche

– Procuratore Federale – Giuseppe Chinè (Consigliere di Stato)

– Procuratore Federale aggiunto con funzioni di procuratore interregionale – Paolo Mormando (avvocato cassazionista)

– Giudice Sportivo Lega Serie A – Gerardo Mastrandrea (Presidente di Sezione del Consiglio di Stato)

– Giudice Sportivo Lega B – Germana Panzironi (Presidente TAR Emilia Romagna – sezione di Parma)

– Giudice Sportivo Lega Pro – Stefano Palazzi (Presidente Corte di Appello Militare di Napoli)

– Giudice Sportivo LND – Aniello Merone (Avvocato)

– Giudice Sportivo Calcio a 5 – Massimiliano De Renzis (Avvocato)

– Giudice Sportivo Settore Giovanile e Scolastico – Francesco Alessandro Magni (Avvocato cassazionista)

– Giudice Sportivo Calcio Femminile – Sergio Lauro (Avvocato)

