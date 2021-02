FIGC: “Nel weekend ripartono i campionati Under 18 di Serie A e B

Dal prossimo fine settimana riprenderà il Campionato Giovanile Nazionale Under 18 di Serie A e B. Lo comunica il settore giovanile e scolastico della Figc. La decisione, approvata dal Consiglio di Presidenza SGS e maturata a seguito di un continuo e proficuo confronto con le società sportive, rappresenta il primo vero segnale di ripartenza dell’attività agonistica del 2021. Si riprenderà dal recupero della prima giornata Parma-Roma, domenica 21 febbraio, per andare a regime con il calendario completo dal 28 febbraio. La manifestazione si articolerà in un girone all’italiana, con partite di andata e ritorno e una final four riservata alle prima quattro squadre classificate, che si affronteranno in due semifinali e una finale.

Foto: Sito FIGC