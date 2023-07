FIGC, la graduatoria dei ripescaggi per la Serie B: prima il Brescia, segue il Perugia

Il Consiglio è stato chiamato a stilare la graduatoria per le riammissioni e i ripescaggi in Lega Pro e in Serie B. In cadetteria, sono quattro le squadre che hanno presentato la domanda per la riammissione: Brescia, Perugia, SPAL e Benevento. A queste si è aggiunta il Foggia, che chiede il ripescaggio. Come riferito dal presidente Gravina in conferenza stampa, la graduatoria vedere il Brescia al primo posto mentre al secondo posto c’è il Perugia: “Esame domande di reintegrazione: c’erano quattro domande di riammissione e una di ripescaggio. In termini di riammissione, la graduatoria prevede il seguente ordine: Brescia e Perugia. Non abbiamo provveduto alle integrazione degli organici dei campionati. Lo faremo quando avremo i risultati dei ricorsi”.

Foto: sito Serie B