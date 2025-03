FIGC, iniziativa in occasione dell’8 marzo

“Dove le metti 11 donne in cucina?”; “Le qualità migliori le ha quando alza la maglietta”; “Bel tridente cucina-panni-ferro da stiro”; “Struccata vale la mia donna delle pulizie”; “Un portiere qualsiasi maschio è il miglior giocatore di movimento tra queste femmine incapaci”; “Una donna che allena? Va bene solo per lavare le maglie dei giocatori”; “Doccia insieme?”. Sono queste alcuni degli insulti sessisti che le calciatrici spesso e volentieri trovano sotto i loro post social o a commento di notizie che trattano il calcio femminile. Per questo, in occasione dell’8 marzo, la FIGC ha deciso che sui campi di Serie A le squadre scenderanno in campo con un cartellone contenente alcuni dei commenti sopraccitati come si legge in una nota social della divisione calcio femminile: “In occasione della Giornata internazionale dei diritti delle donne, le Divisioni Serie A e Serie B hanno scelto di dedicare un’attività di sensibilizzazione sul tema dei messaggi sessisti e denigratori che le donne, in questo caso le calciatrici, ricevono quotidianamente sul web.

Nel corso di questa giornata di campionato, le squadre di Serie A scenderanno in campo con un cartellone contenente alcuni commenti sessisti realmente scritti sul web, per aiutare a riflettere sull’impatto che i messaggi virtuali hanno sulla vita reale delle donne che li ricevono”.

