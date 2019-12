FIGC, Gravina: “Dal Var non si torna indietro, il calcio necessita di certezze”

Come ogni anno dal 2015 a questa parte, la FIGC ha pubblicato il Bilancio Integrato, strumento con il quale illustra i principali programmi strategici della Federazione e il loro potenziamento, con particolare riferimento alla valorizzazione del patrimonio storico e culturale del calcio italiano. Oltre all’impatto economico del calcio in Italia, pari a più di 3 miliardi di euro, il presidente Gabriele Gravina ha voluto sottolineare a margine della riunione anche i valori sociali che esso trasmette: “Possiamo fare un bilancio positivo, valorizza non solo gli aspetti economico-finanziari ma soprattutto gli impatti nel contesto sociale. È un calcio aperto che oggi è un riferimento importante per tutti a livello di valori sociali”.

Var

“Non commento le parole di Ceferin ma penso che il VAR sia una testimonianza della modernità dei tempi, non possiamo tornare indietro ma dobbiamo continuare a valorizzare il nostro processo evolutivo all’interno del calcio. Il VAR va sicuramente migliorato, dobbiamo cercare di dare più oggettività possibile ad alcune decisioni ed essere più flessibili su altre ma il calcio ha bisogno di certezze”.

Calcio femminile

“Abbiamo proposto la candidatura di Torino per ospitare la finale di Champions League femminile, confidiamo di avere un’assegnazione, ma si deciderà entro marzo”.

Foto: Twitter FIGC