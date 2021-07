FIGC, fissato per il 27 luglio il Consiglio Federale che valuterà i ripescaggi in B e in C

Serie B e Serie C del 2021-22 sono entrambe in via di definizione. Lo conferma anche un comunicato arrivato nel pomeriggio dalla Figc per quanto riguarda il prossimo Consiglio Federale, fissato per martedì 27 luglio alle ore 11.