FIGC, disposto un minuto di raccoglimento su tutti i campi per ricordare Sinisa Mihajlovic

La FIGC ha disposto un minuto di silenzio in ricordo di Sinisa Mihajlovic prima di tutte le gare dei campionati del fine settimana. “In occasione di tutte le gare dei campionati di calcio in programma nel weekend in Italia (compresi i posticipi di lunedì), la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Sinisa Mihajlovic, scomparso ieri a 53 anni a Roma dopo una lunga malattia”.

Foto: twitter Bologna