FIGC, disposto un minuto di raccoglimento per ricordare Totò Schillaci

Lutto nel mondo del calcio: addio a Salvatore Schillaci, per tutti Totò. Per ricordare l’ex attaccante della Nazionale scomparso oggi all’età di 59 anni, la FIGC ha disposto un minuto di raccoglimento prima delle gare di tutti i campionati in programma da oggi a tutto il fine settimana.

Foto: Sito FIGC