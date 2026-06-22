FIGC: confermato il Consiglio Federale

22/06/2026 | 12:56:35

La Federazione conferma in blocco il consiglio federale, che eleggerà il nuovo presidente della FIGC. Ecco i nomi: Lega Serie A Stefano Campoccia, Giuseppe Marotta e Giorgio Chiellini; per la Serie B Antonio Gozzi; per la Serie C Giulio Gallazzi; per la Dilettanti, Ilaria Bazzerla, Daniele Ortolano, Sergio Pedrazzini, Giacomo Fantazzini e Giuliano Tambaro; per l’AssoCalciatori Davide Biondini, Sara Gama, Valerio Bernardi e Umberto Calcagno; per gli Allenatori Giancarlo Camolese e Silvia Città.

Foto: Instagram LAFC