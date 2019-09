FIFA The Best, svelati i voti dei tre italiani in giuria: trionfo CR7

Nella serata di ieri, sono avvenute al Teatro alla Scala di Milano le premiazioni del FIFA The Best, trofeo individuale per i migliori giocatori e allenatori maschili e femminili. Interessante scoprire i voti della fetta italiana della giuria, composta dal capitano e dal ct di ogni nazionale più un esponente dei media per paese, riguardo il premio di The Best FIFA Men’s Player vinto da Lionel Messi davanti a Virgil Van Dijk e Cristiano Ronaldo. Molto simili le preferenze avanzate da Giorgio Chiellini e Roberto Mancini, che posizionano in vetta lo juventino Cristiano Ronaldo e al terzo posto Momo Salah, differenziandosi solamente sulla medaglia d’argento. Discordante il parere di Fabio Licata, giornalista della Gazzetta dello Sport, il quale riserva a CR7 l’ultimo gradino del podio. Questi i loro voti completi.

Giorgio Chiellini: 1) Cristiano Ronaldo. 2) Frenkie De Jong. 3) Momo Salah

Roberto Mancini: 1) Cristiano Ronaldo. 2) Lionel Messi. 3) Momo Salah

Fabio Licata: 1) Virgil Van Dijk. 2) Frenkie De Jong. 3) Cristiano Ronaldo

Se il premio fosse stato assegnato considerando solo i voti della parte italiana della giuria, considerando che il primo posto premiava con 5 punti la propria scelta, il secondo con 3 e il terzo con uno, la classifica finale sarebbe stata:

Cristiano Ronaldo: 11 punti Frenkie De Jong: 6 punti Virgil Van Dijk: 5 punti Lionel Messi: 3 punti Momo Salah: 2 punti

Foto: twitter Zenit