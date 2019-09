FIFA The Best: Ronaldo tra i finalisti, ma il portoghese diserta la premiazione

Al Teatro alla Scala di Milano saranno assegnati questa sera i premi FIFA The Best, riconoscimenti rivolti ai migliori allenatori e giocatori della passata stagione. Lo scorso anno a trionfare tra i calciatori fu Luka Modric, lo stesso poi premiato da France Football con il Pallone d’Oro. Quest’anno il centrocampista del Real Madrid dovrà lasciare il posto a uno tra Lionel Messi, Cristiano Ronaldo o Virgil Van Dijk. Ma l’asso portoghese della Juve, dopo aver disertato la premiazione del FIFA Best l’anno scorso a Londra, sarà assente anche questa sera. Non ci sono comunicazioni ufficiale sui motivi dell’assenza, probabilmente legata o almeno spiegabile con l’infortunio che ha portato il portoghese a non essere convocato per la gara di domani tra bianconeri e Brescia.

Foto: Twitter ufficiale Juventus