FIFA The Best, Klopp miglior allenatore: “Nessuno se lo sarebbe aspettato qualche anno fa”

Jurgen Klopp, campione d’Europa con il Liverpool, ha vinto il premio come miglior allenatore al FIFA The Best 2019. Queste le parole del tedesco: “Grazie a tutti, a partire dalla mia famiglia. Nessuno vent’anni fa, dieci anni fa, cinque anni fa, si sarebbe potuto aspettare che stasera fossi qui. Sappiamo che lavoro incredibile abbiate fatto sia tu, Mauricio, che Pep. Devo ringraziare il Liverpool: chi non lo ama non ha cuore. No, scherzo. Devo ringraziare la proprietà, ma soprattutto i giocatori: un allenatore è bravo quanto lo sono i suoi giocatori e io sono davvero orgoglioso di allenare un gruppo così fantastico. Voglio sfruttare questo palco: non capisco al 100% i premi individuali, ma lo prendo perché sono qui in rappresentanza di tante persone. Noi siamo dei fortunati, e ci sono tante persone che non sono così fortunate”.

https://twitter.com/FIFAcom/status/1176207849648734209

Foto: Twitter ufficiale Liverpool